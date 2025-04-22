Dumankaya kararına Yargıtay Başsavcılığı itiraz etti! Skandal karar bozuldu

ŞİRKETLER MÜSADERE EDİLMEDİ

Dumankaya Holdinge ait 17 şirketin müsaderesiyle ilgili ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi, şirketlerin sermayesinin örgüte ait olduğuna, örgüt tarafından fonlandığına ya da örtülü veya çifte muhasebe kayıtları tutulduğuna dair bir tespit bulunmadığı kaydetmişti. İki şirketin, örgüt ile iltisaklı olan üniversite, dernek ve kurumlara para aktardığını, taşeron firmalardan burs ve kurban açıklaması ile çek aldığını, "NA-Hzm" açıklaması ile kasadan örgüte para çıktığı vurgulanırken, şirketlerin örgüte destek verdiğine yer kararda yer verilmişti. 17 şirketin müsaderesiyle ilgili kararı bozan daire, şirketler hakkında verilen kayyım atanması kararının sürdürülmesine ilişkin takdirin ise ilk derece mahkemesince değerlendirilmesine karar vermişti.