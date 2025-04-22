Dumankaya kararına Yargıtay Başsavcılığı itiraz etti! Skandal karar bozuldu

2001 yılında iflasın eşiğine gelen ancak FETÖ'nün yardımıyla olağanüstü bir büyüme yakalayan Dumankaya Holding yöneticilerinden baba Halit Dumankaya ve Uğur Dumankaya'ya FETÖ "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Semih Serhat Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinççi'ye ise aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İstinaf verilen cezaları onarken, davayla ilgili Yargıtay'ın terörle yetkili mahkemesi 3. Ceza Dairesi skandal bir kararla haklarında verilen kararları bozmuştu. Halit Dumankaya'nın ByLock kullanıcısı olmadığı, kod adı kullanmadığı ancak dosya kapsamına göre örgüt ile irtibatı bulunduğunun anlatıldığı kararda, 3 tanığın duruşmada dinlenmediği için eksik araştırma yapıldığı belirtilerek verilen cezası bozulmuştu.
BURS VE KURBAN PARALARI ÖRGÜT ÜYELİĞİNE YETMEDİ
Kararda en çok dikkat çeken ise sanık Uğur Dumankaya hakkında verilen bozma kararı olmuştu. 3. Ceza Dairesi Başkanı Mustafa Kurtaran'ın başkanlığındaki heyet, Dumankaya'nın yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlerde örgüte burs ve kurban parası toplandığını, 2014 yılı itibarıyla çalışanların maaşlarının Bank Asya'ya taşınmasına karar verildiğini ve Samanyolu TV'de yayımlanan Ayna isimli programa 2015 yılında da sponsor olduğunu da karara geçirmiş ancak, Uğur Dumankaya hakkındaki gizli tanık ifadelerinin tek başına delil olmayacağını kaydedilmişti.
Semih Serhat Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinççi'nin de eylemlerinin örgüte yardım etme suçunu oluşturup oluşturmayacağının tartışılması gerekçesiyle bozulmuştu.
ŞİRKETLER MÜSADERE EDİLMEDİ
Dumankaya Holdinge ait 17 şirketin müsaderesiyle ilgili ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi, şirketlerin sermayesinin örgüte ait olduğuna, örgüt tarafından fonlandığına ya da örtülü veya çifte muhasebe kayıtları tutulduğuna dair bir tespit bulunmadığı kaydetmişti. İki şirketin, örgüt ile iltisaklı olan üniversite, dernek ve kurumlara para aktardığını, taşeron firmalardan burs ve kurban açıklaması ile çek aldığını, "NA-Hzm" açıklaması ile kasadan örgüte para çıktığı vurgulanırken, şirketlerin örgüte destek verdiğine yer kararda yer verilmişti. 17 şirketin müsaderesiyle ilgili kararı bozan daire, şirketler hakkında verilen kayyım atanması kararının sürdürülmesine ilişkin takdirin ise ilk derece mahkemesince değerlendirilmesine karar vermişti.
SABAH DUYURDU, YARGITAY BAŞSAVCILIĞI İTİRAZ ETTİ
SABAH'ın gündeme taşıdığı skandal kararın ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 3. Ceza Dairesi tarafından verilen karara itiraz etti. Başsavcılığın itirazında, sanıklar Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Semih Serhat Dumankaya, ve Ayla Dumankaya Pirinççi'nin silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, Dumankaya şirketler grubunda genel müdür olarak çalışan sanık Abdullah Yazıcı'nın ise silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesini istedi. Dumankaya İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Dumankaya Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin müsaderesi isteyen Başsavcılık Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararının kaldırılmasını ve hükmün onanmasını istedi.
SKANDAL KARAR BOZULDU
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itirazın ardından Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Semih Serhat Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi, Abdullah Yazıcı hakkında verilen cezaları onadı. Daire ayrıca, Dumankaya Holding'e ait iki şirketin de müsaderesine karar verdi.
15 ŞİRKETİ BİLİRKİŞİLERİN İNCELEMESİ KARARLAŞTIRILDI
Dumankaya Holding bünyesindeki diğer 15 şirket hakkında ise bilirkişi raporlarının açık ve net olmadığı, bazı şirketlerin faal olup olmadığına dair bir açıklama olmadığı kaydedilerek bu şirketlerin örgütle bağı olup olmadığı, örgüte finans sağlayıp sağlamadıkları konusunda alanında uzman bilirkişiler tarafından denetlenerek bilirkişi raporu alması gerektiği kararlaştırıldı. Verilen karar İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
SON DAKİKA | Yargıtay’dan skandal Dumankaya kararı! FETÖ'ye finansal destek suç sayılmadı