James Jeffrey: Türk-Amerikan ilişkileri pozitif bir dönemde

"Şimdi Esad rejiminin ve İranlıların ayrılmasıyla bu durum değişti ancak ABD, dışarıdan gördüğüm kadarıyla, böylesine değişken koşullar altında Suriye'deki durumu değiştirmek için ani adımlar atmak istemiyor."

"Bu nedenle şu an için bunun tamamen bir geri çekilme olduğunu düşünmüyorum."

"TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ POZİTİF BİR DÖNEMDE"

"Türk-Amerikan ilişkileri iyi durumda. Her şeyden önce iki başkan birbirini anlıyor."

"İkinci olarak, istikrarlı bir Orta Doğu, istikrarlı bir Kafkasya, Karadeniz bölgesi ve NATO görmek ve mümkünse Ukrayna'da Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlığını koruyan bir ateşkes sağlamak konusunda ortak çıkarlar var. Yani hemen hemen her konuda hemfikirler."

"Türkiye de tıpkı Amerika Birleşik Devletleri gibi İran konusunda çok endişeli. Elbette bazı gerginliklerin yaşandığı tek alan Türkiye'nin Hamas'ın en azından siyasi kanadına verdiği destek. Ancak bu önemli bir mesele değil."

"SAVUNMA İŞBİRLİĞİNDE ÇÖZÜLMESİ GEREKEN KONULAR VAR"

"Savunma işbirliğimizde çözülmesi gereken konular var, özellikle de Türkiye'nin F-35'ler konusundaki talebi. Diplomatik gelişmelerin normal seyrinde ilerleyeceğine inanıyorum. Özellikle Trump, Suriye'de önemli bir rol oynamasını beklediğini söyledi, ki Türkiye de bunu yapıyor."