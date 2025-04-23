ABD eski Suriye Temsilcisi Jeffrey A Haber'e konuştu: ABD, Suriye’de asker tutmaya devam edecek
ABD eski Suriye Temsilcisi Jeffrey A Haber'e konuştu
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