Haberler Gündem Haberleri Kültür A.Ş Müdürü Murat Abbas itirafçı oldu! İfadesi ortaya çıktı: Proje yapan firmadan 13 milyon TL istendi
Giriş Tarihi: 22.4.2025 15:06 Son Güncelleme: 22.4.2025 15:07

Kültür A.Ş Müdürü Murat Abbas itirafçı oldu! İfadesi ortaya çıktı: Proje yapan firmadan 13 milyon TL istendi

İBB yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Kültür A.Ş. Genel müdürü Murat Abbas, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Murat Abbas'ın etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olduğu öğrenildi. İtirafçı olarak ifade veren Abbas, Dijital Deneyim Merkezi Müzesi Projesi’nin arkasında Murat Ongun'un olduğunu belirterek, "Ertan Yıldız dijital müzeyi yapan firmadan 10 milyon TL, Zeytinburnu CHP adayına destek için 2 milyon TL ve seçim çalışanlarına yemek desteği için 1 milyon 250 bin tl olmak üzere toplam 13 milyon 250 bin TL destek istedi." dedi.

Kültür A.Ş Müdürü Murat Abbas itirafçı oldu! İfadesi ortaya çıktı: Proje yapan firmadan 13 milyon TL istendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olduğu öğrenilen Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı.

"2024 SEÇİMLERİNE DOĞRU MEDYA FONU OLUŞTURULDU"

2024 seçimlerine giderken tüm iştiraklerin katıldığı bir toplantıda medya fonu oluşturulduğunu söyleyen Murat Abbas, "Kültür A.Ş. aracı firmaya 9-10 milyon TL gönderdi. Bu toplantıda tüm firmalara ne kadar ödeme yapılacağı Ertan Yıldız tarafından belirlendi." dedi.

Kültür A.Ş Müdürü Murat Abbas itirafçı oldu | Video

"RAMAZAN YARDIMI ADI ALTINDA PARA TOPLANDI"

Bazı şirketlerden ramazan yardımı adı altında doğrudan para toplanması istendiğini söyleyen Abbas, "Ongun'un yanında projeye dahil edilen bazı isimler Atina ve Berlin'de evler satın aldı." dedi.

"PROJE YAPAN FİRMADAN 13 MİLYON TL İSTENDİ"

Murat Abbas, Dijital Deneyim Merkezi Müzesi Projesi'nin arkasında Murat Ongun'un olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Londra'daki görüşmede, kullanılan teknolojinin eski olduğunu öğrenince şüphelendim.

Ertan Yıldız dijital müzeyi yapan firmadan 10 milyon TL, Zeytinburnu CHP adayına destek için 2 milyon TL ve seçim çalışanlarına yemek desteği için 1 milyon 250 bin tl olmak üzere toplam 13 milyon 250 bin TL destek istedi."

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Kültür A.Ş Müdürü Murat Abbas itirafçı oldu! İfadesi ortaya çıktı: Proje yapan firmadan 13 milyon TL istendi
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