Kültür A.Ş Müdürü Murat Abbas itirafçı oldu! İfadesi ortaya çıktı: Proje yapan firmadan 13 milyon TL istendi

"2024 SEÇİMLERİNE DOĞRU MEDYA FONU OLUŞTURULDU"

2024 seçimlerine giderken tüm iştiraklerin katıldığı bir toplantıda medya fonu oluşturulduğunu söyleyen Murat Abbas, "Kültür A.Ş. aracı firmaya 9-10 milyon TL gönderdi. Bu toplantıda tüm firmalara ne kadar ödeme yapılacağı Ertan Yıldız tarafından belirlendi." dedi.

Kültür A.Ş Müdürü Murat Abbas itirafçı oldu | Video

"RAMAZAN YARDIMI ADI ALTINDA PARA TOPLANDI"

Bazı şirketlerden ramazan yardımı adı altında doğrudan para toplanması istendiğini söyleyen Abbas, "Ongun'un yanında projeye dahil edilen bazı isimler Atina ve Berlin'de evler satın aldı." dedi.