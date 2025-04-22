Kültür A.Ş Müdürü Murat Abbas itirafçı oldu | Video
İBB yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Kültür A.Ş. Genel müdürü Murat Abbas ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Murat Abbas'ın etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olduğu öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:33
02:49
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 'Erken seçim' açıklaması | Video 22.04.2025 | 14:22
06:47
Kültür A.Ş Müdürü Murat Abbas itirafçı oldu | Video 22.04.2025 | 14:21
02:46
02:55
İmamoğlu'nun rüşvet villası böyle görüntülendi | Video 22.04.2025 | 09:54
01:07
05:28
TÜRKSAT 6A hizmete alındı! İşte o tarihi anlar | Video 21.04.2025 | 15:38
02:56
Başkan Erdoğan'dan Papa Fransuva için taziye mesajı | Video 21.04.2025 | 15:31
21:38
Başkan Erdoğan: "Kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biriyiz" | Video 21.04.2025 | 15:31
02:28
02:38
DEM heyeti İmralı'ya gidiyor | Video 21.04.2025 | 14:53
03:17
01:06
Enerjide tarihi rekor! Bakan Bayraktar açıkladı | Video 21.04.2025 | 10:11
01:45
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti | Video 20.04.2025 | 15:24
00:32
Milli İHA AKSUNGUR, irtifa rekoru kırdı | Video 20.04.2025 | 12:48
03:45
Fatih’te arkadaşını bıçaklayarak öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı 19.04.2025 | 23:35
34:17
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 19.04.2025 | 17:59
24:25
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 18.04.2025 | 18:05
25:50
Başkan Erdoğan: "Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir..." | Video 18.04.2025 | 15:56