TBMM’de 23 Nisan coşkusu

TBMM'de 21-25 Nisan'da yapılacak etkinlikler çerçevesinde, çocuklar için bilim, sanat, kültür ve teknolojiyle iç içe olacakları bir program hazırlandı. Sabah saatlerinden itibaren çocuklar, TBMM bahçesinde kurulan alana gelerek, kendileri içini hazırlanan etkinliklere katıldı. Meclis'te, TBMM ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen forumda, yapay zeka tabanlı robot, çocuklarla sohbet etti.

KURTULMUŞ AĞIRLADI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 30 ülkeden gelen dünya çocuklarını, TBMM Tören Salonu'nda kabul etti. Törende konuşan Kurtulmuş, 23 Nisan'ın, Türkiye'nin en önemli resmi bayramlarından biri olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, çocuk bayramını resmi bayram olarak kutlayan tek ülkenin Türkiye olduğunu dile getirerek, "Çocuklar gülüşleriyle, geleceğe umutla bakan yaklaşımıyla büyüklere ders veriyor. Bazı çocuklar dünyadaki diğer çocuklar gibi şanslı değil. En başta Filistin'de, Gazze'de, şu anda biz burada konuşurken tepelerine bomba yağdırılan ufacık evlatlarımızı, çocuklarımızı, kendi çocuklarımız olarak görüyor ve onların hayattan koparılmasının da bütün insanlığın ortak bir suçu olduğunu burada bir kere daha ifade ediyoruz. Dünyanın birçok yerinde savaşlar, zulümler ve baskıların olmasının yanı sıra hayattan koparılmış, akranları okullara giderken ellerine tutuşturulan silahlarla savaşın unsurları haline getirilmiş çok sayıda çocuk savaşçının olduğunu da üzülerek ifade etmek isterim" diye konuştu.