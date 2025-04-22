Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplandı. Erdoğan, AK Parti'ye katılan Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'ya rozetini taktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Çelik'in açıklamaları: Türkiye'nin çevresi kana bulanmak isteniyor. Bu odaklar karşısında Türkiye dayanışma içinde. Terörsüz Türkiye yolunda yeni gelişmelerin olacak. Geçmişte bazı uygulamalar sebebiyle, Kürt vatandaşlarımız üzerindeki ret, inkâr ve asimilasyon politikalarını hükümetlerimiz döneminde büyük demokratik reformlara imza atarak biz kaldırdık ve bütün bunun üzerindeki vesayetin kalkması için de çok riskli zamanlarda, çok karanlık zamanlarda tehditlere, siyasi suikast tehditlerine rağmen bu yol Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüdü. Özellikle dünyanın içinden geçtiği kaos ortamı göz önüne alındığında, önümüzde toplumsal birliğimizi derinleştirmenin, demokrasimizin ölçeğini büyütmenin ve bölgenizdeki halklarla, yakın komşularımızdaki farklı halklarla daha çok dayanışma içerisinde olmanın ne kadar kıymetli olduğu herkes tarafından görülüyor. Türkiye, bölge halklarına kardeşlik yaklaşımını ortaya koyuyor. Türkiye'yi kültürel alandan savunma alanına kadar her alanda bağışıklık sistemini daha da güçlendirmiş hale getirmek için bu iradeyi bu şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye'de terör defteri kapanacak.Normal doğum konusunda annenin ve çocuğun sağlığı önemlidir. Kadınlara bir dayatma yapıldığı konusu doğru değil. Temel yaklaşım annenin ve bebeğin sağlığıyla ilgili gereksiz cerrahi müdahalenin önüne geçmektir.