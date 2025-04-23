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Giriş Tarihi: 23.4.2025 17:08 Son Güncelleme: 23.4.2025 17:20

Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları kabul ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları kabul ediyor.

Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çocukları kabul ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları kabul ediyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

23 Nisan sadece siz çocukların değil, milli iradenin de bayramıdr. Sizlere daha mutlu, daha müreffeh bir ülke teslim etmek için koşturduk. Türkiye'yi çok güzel seviyelere getirdik. Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşana kadar durmayacağız. Sizler büyük bir ülkenin vatandaşlarısınız. Sizler bizim en değerli varlığımızsınız. Sizlerin heyecanı ve gayreti ülkemizin en büüyk heyecanıdır. Ziyaretiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Her birinizi muhabbetle kucaklıyorum.

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Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları kabul ediyor
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