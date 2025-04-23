Video Haber Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları kabul etti

23.04.2025 | 19:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları kabul etti

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