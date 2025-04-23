Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve Cumhuriyet'e giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 105 yılı geride bıraktı. 105 yıldır milli iradenin sembolü olan TBMM'nin açılılşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. TBMM'nin 105. Yılı sebebiyle bugün devlet erkanı Anıtkabir'deki törene katıldı.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 105. yılı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Birinci Meclis'te önemli açıklamalar yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Birinci Meclis'te konuştu: "Cumhuriyetimiz daha ileriye taşınmalı" | Video

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

TBMM'nin açılışı, kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından birisi oldu. İkinci asrına girdiğimiz cumhuriyetimiz yenilenmeli ve daha ileriye taşınmalıdır. Toplumun tüm kesimlerinin aynı hedefe yürümesi gerekmekte, aramızdaki farklılıkları demokrasinin bir gereği olarak kabul etmek gerekmektedir. Farklıklardan ortak bir çözüm bularak birlikte yola devam etmeliyiz. 2. asrı güçlü Türkiye'nin yüz yılı yapacağız. İnşallah önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. Dün evvelsi gün bugün de devam edeceğiz TBMM çatısı altında çok güzel etkinliklere ev sahipliği yaptık. Bugün TBMM makamını sembolik olarak bir kızımıza bırakacağız. Bugünü bize bir çocuk bayramı olarak bırakanlar bize bir vasiyet bıraktılar. Bu bayramın ikinci yüzü olan geleceğe bakan yüzü olan çocuk bayramını da çocukların geleceğini güçlendirmek için ortaya koyduğumuz çabanın yansıması olarak kabul ediyoruz.. Çocuk bayramımızın bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum.