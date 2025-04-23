TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Birinci Meclis'te konuştu: "Cumhuriyetimiz daha ileriye taşınmalı" | Video

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 105. yılı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Birinci Meclis'te önemli açıklamalar yaptı. Kurtulmuş, "İkinci asrına girdiğimiz cumhuriyetimiz yenilenmeli ve daha ileriye taşınmalıdır" ifadelerini kullandı.