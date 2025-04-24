İstanbul’da 6.2’lik deprem paniği

İstanbul dün art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. Deprem fırtınası Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 12.19'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle başladı. Yarım saat sonra saat 12.49'da bu kez 6.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Silivri'ye 24 km uzaklıkta Marmara Denizi'ndeki deprem başta İstanbul olmak üzere yakın illerde de hissedildi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem 13 saniye sürdü. Depremin ardından vatandaşlar korku ve panik halinde evlerini ve işyerlerinden çıkarak sokaklara çıktı. Saat 12.51'de ise yine aynı bölgede 5.9'luk bir deprem meydana geldi.

127 ARTÇI SARSINTI OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düzenlediği basın toplantısında saat 19.00'a kadar yaşanan artçı deprem sayısının 127'yi bulduğunu açıkladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların büyük çoğunluğunun bilgi almaya yönelik olduğunu belirten Yerlikaya, "Deprem sonrası, ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz hızla harekete geçti. Şu ana kadar yapılan taramalara göre içinde yerleşim olan bina çökmesi söz konusu değildir. Altyapı ve enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır" bilgisini paylaştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yaptığı açıklamada 112'ye 10 bin 84 başvuru yapıldığını ve bunların 378'inin yapısal hasar ihbarı olduğunu belirtti.

236 YARALI VAR

İstanbul'da panikle yüksekten atlamalar sonucunda 173 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan olmadığı kaydedildi. Bu arada depremin hissedildiği Kocaeli'nde panikleyerek yüksekten atlayan 23 kişi, Tekirdağ'da 24, Bursa'da 3, Yalova'da ise 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Bölgedeki hastanelerde hizmeti aksatacak bir sorun olmadığını belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, düşme, atlama veya yıkılma korkusundan panik atak geçiren, toplam 236 vatandaş olduğunu açıkladı.

İKİ METRUK BİNA YIKILDI

Deprem sonrası Fatih Ayvansaray Mahallesi Aynalı Dükkak Sokak'ta bulunan metruk bir bina kısmen yıkıldı. Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Saadetli Sokak'ta ise boş olduğu öğrenilen 3 katlı metruk binanın bir kısmı deprem nedeniyle çöktü. Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi ve Beşiktaş Çarşı'da çatıları zarar gören 3'er katlı iki bina tahliye edildi. Arnavutköy ve Büyükçekmece'de minarelerinde hasar oluşan iki cami geçici olarak ibadete kapatıldı.

RİSKLİ YAPI UYARISI

Depremlerin adından İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığında AFAD merkezinde kriz masası kuruldu. AFAD, riskli binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Evlerine girmeye korkan çok sayıda vatandaş günü park ve bahçelerde bekleyerek geçirdi.

MİLLET BAHÇELERİNE AKIN

İstanbul'daki millet bahçeleri, depremin ardından vatandaşların toplanma alanları oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tüm tesislerini İstanbullulara açarken, İstanbul Valiliği de kentteki okul bahçeleri, spor salonları ve camilerin vatandaşların kullanımına açıldığını açıkladı.



EĞİTİME ARA VERİLDİ

İSTANBUL ve çevre illeri de etkileyen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime bugün ve yarın olmak üzere 2 gün ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayıldı. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışında tutuldu. Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova'da ise okullar, deprem dolayısıyla bugün tatil edildi. Murat ÜRTEKİN - Abbas ÇAKAR / SABAH