Son dakika | İBB’deki yolsuzluk ağının kritik ismi Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı’nın avukatları için karar verildi! O isim tutuklandı

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER

Yiğit ve Günel ifadesilerinin alınması üzere içinde İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılığa verdikleri ifadenin ardından Günel ve Akalın tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.

EMRAH BAĞDATLI'YI KAÇIRAN ORTAYA ÇIKTI

Bu sabah avukatlarla birlikte İBB soruşturması kapsamında Adnan Bıçakçı isminde bir iş insanının gözaltına alındığı öğrenildi. Bardakçı'nın Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

SEVK YAZISININ DETAYLARI

Savcılığım hazırladığı sevk yazısının detaylarına ulaşıldı. Şüpheli Kazım Yiğit Akalın'ın 19 Mart'ta gerçekleşen yolsuzluk operasyonundan 10 gün önce 9 Mart tarihinde dosyada bulunan tanık ve şüphelilere nasıl beyanlar vereceğini ilişkin bilgiler vererek üzerine atılı suçu işlediği sevk yazısında yer aldı. Diğer şüpheli Serkan Günel'in ise yine aynı şekilde operasyon bilgisini önceden temin ettiği ve Murat Ongun'un evinde yapılan aramada bu bilgilerin bulunduğu anlatıldı. Sevk yazısında, Günel'in İBB'nin birimlerine önlemler aldırdığı kaydedildi.

BAĞDATLI'NIN YAKIN ARKADAŞI

Şüpheli Adnan Bardakçı'nın ise firari Emrah Bağdatlı ile uzun zamandır arkadaş olduğu, operasyon öncesi yurt dışına kaçırdığı ve ticari ilişkisi olmamasına rağmen Orçun Muhittin Yılmaz'a 1 milyon 500 bin para gönderdiği belirtildi. Sevk yazısında şüphelinin birçok örgüt üyesiyle temasının bulunduğu belirtildi.

2 ADLİ KONTROL 1 TUTUKLAMA

Sulh Ceza Hakimlik sorguları tamamlanan avukat Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adnan Bardakçı ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MURAT ONGUN'UN SKANDALLARI...

İBB iştiraki Kültür A.Ş.'de 2012 senesinde avukat olarak çalışmaya başlayan ve 2023 Şubat ayına kadar kurumdaki görevine devam eden kurum avukatı Selman Narman da yolsuzluk soruşturması kapsamında açık tanık olarak ifade veren isimlerden bir tanesi oldu.

İfadesine, "2019 belediye seçimlerinden Şubat 2023'e kadar bizzat şahit olduğum usulsüz ihale ve işlemlere ilişkin bir takım bilgiler vermek istiyorum" diyerek başlayan Narman, o dönem Serdal Taşkın'ın Genel Müdür olarak çalıştığını ancak ihaleleri organize eden asıl kişinin İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun olduğunu dile getirdi.