Son dakika | İBB’deki yolsuzluk ağının kritik ismi Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı’nın avukatları için karar verildi! O isim tutuklandı

Son dakika... Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişi ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dosyada yer alan diğer bir isim Emrah Bağdatlı ise kaçmıştı.
Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel
OPERASYONDAN ÖNCE HABERLERİ OLMUŞ
Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçılık yapan Murat Abbas'ın ifadesine, avukat Kazım Yiğit Akalın ve beraberindeki avukatlar operasyondan yaklaşık 10 gün önce haberdar olmuş, Abbas gibi İBB'de çalışanlarla toplantı yapılmıştı.
İBB ÇALIŞANLARINA AYNI CEVAP VERİN TEMBİHİ
Söz konusu bu toplantıda olası bir gözaltı olması halinde kendilerine sorulacak Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ın isimleri sorulduğunda herkesin "Resmi görevi dışında bir şey bilmiyoruz" şeklinde aynı cevabı vermesi söylendi. Bununla birlikte Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ve firari Emrah Bağdatlı'nın avukatı Kazım Yiğit Akalın hakkında soruşturma başlatıldı.
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER
Yiğit ve Günel ifadesilerinin alınması üzere içinde İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılığa verdikleri ifadenin ardından Günel ve Akalın tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.
EMRAH BAĞDATLI'YI KAÇIRAN ORTAYA ÇIKTI
Bu sabah avukatlarla birlikte İBB soruşturması kapsamında Adnan Bıçakçı isminde bir iş insanının gözaltına alındığı öğrenildi. Bardakçı'nın Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi
SEVK YAZISININ DETAYLARI
Savcılığım hazırladığı sevk yazısının detaylarına ulaşıldı. Şüpheli Kazım Yiğit Akalın'ın 19 Mart'ta gerçekleşen yolsuzluk operasyonundan 10 gün önce 9 Mart tarihinde dosyada bulunan tanık ve şüphelilere nasıl beyanlar vereceğini ilişkin bilgiler vererek üzerine atılı suçu işlediği sevk yazısında yer aldı. Diğer şüpheli Serkan Günel'in ise yine aynı şekilde operasyon bilgisini önceden temin ettiği ve Murat Ongun'un evinde yapılan aramada bu bilgilerin bulunduğu anlatıldı. Sevk yazısında, Günel'in İBB'nin birimlerine önlemler aldırdığı kaydedildi.
BAĞDATLI'NIN YAKIN ARKADAŞI
Şüpheli Adnan Bardakçı'nın ise firari Emrah Bağdatlı ile uzun zamandır arkadaş olduğu, operasyon öncesi yurt dışına kaçırdığı ve ticari ilişkisi olmamasına rağmen Orçun Muhittin Yılmaz'a 1 milyon 500 bin para gönderdiği belirtildi. Sevk yazısında şüphelinin birçok örgüt üyesiyle temasının bulunduğu belirtildi.
2 ADLİ KONTROL 1 TUTUKLAMA
Sulh Ceza Hakimlik sorguları tamamlanan avukat Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adnan Bardakçı ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MURAT ONGUN'UN SKANDALLARI...
İBB iştiraki Kültür A.Ş.'de 2012 senesinde avukat olarak çalışmaya başlayan ve 2023 Şubat ayına kadar kurumdaki görevine devam eden kurum avukatı Selman Narman da yolsuzluk soruşturması kapsamında açık tanık olarak ifade veren isimlerden bir tanesi oldu.
İfadesine, "2019 belediye seçimlerinden Şubat 2023'e kadar bizzat şahit olduğum usulsüz ihale ve işlemlere ilişkin bir takım bilgiler vermek istiyorum" diyerek başlayan Narman, o dönem Serdal Taşkın'ın Genel Müdür olarak çalıştığını ancak ihaleleri organize eden asıl kişinin İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun olduğunu dile getirdi.
"İHALELERİ ASIL ORGANİZE EDEN MURAT ONGUN'DUR"
"İhaleleri organize eden asıl kişi Murat Ongun'dur. Murat Ongun ihalelerin kime verileceğini belirledikten sonra İBB Kültür A.Ş. Müdürü Serdal Taşkın ve İBB Emlak Yönetim Dairesi Başkanı Kaan Sürmegöz ihaleleri organize ederlerdi" diyen Narman, " O zamanki genel müdür yardımcısı Doğan Hamit Doğruer ise yan teklif verecek firmaları belirler ve bu firmalarla irtibata geçerek teklif bedellerinin ne olacağını bu firma yetkililerine bildirirdi" diye konuştu.
"İHALELERİ GENELDE KÖKSAL, KAPKİ, İLBAK VE SUBAŞI ALIRDI"
Bu ihalelerin genelde İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen reklamcı iş adamı Hüseyin Köksal, iş adamları Murat Kapki, Eyüp Subaşı, Murat İlbak'ın sahibi veya yetkilisi olduğu şirketlerin aldığına dikkat çeken Narman, "Büyük ekran dijital reklam panosu işi Subaşılara ait olan Panoffect şirketinden alınıp, Murat Ongun'un sahibi olarak bilinen Reklam İstanbul şirketine devredildi. Oradan da İlbaklar'a kullandırıldığını bilmekteyim. Subaşılara bu işi İlbaklara devretmesi karşılığında metrodaki reklam alanlarına dair 2025'te bitecek olan sözleşmenin 2028'e uzatılarak verildiğini biliyorum. Bu devrin pazarlıklarını bizzat Kaan Sürmegöz ve İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer birlikte yaptılar" ifadelerini kullandı.