İstanbul geceyi dışarıda geçirdi

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, geceyi park, bahçe, spor salonu ve camilerde geçirdi. Bazı vatandaşlar kurdukları çadırlarda kalırken bazıları ise yere serdikleri yataklarda uyumayı tercih etti. Deprem korkusuyla geceyi geçiren bazı vatandaşlar ise arabalarının içinde uyudu. Bazı noktalarda ateş yakarak vatandaşlar ısınmaya çalışırken birçok ilçede belediyeler çay ve çorba ikramında bulundu.

'EVE GİRMEYE KORKUYORUZ'

Fatih'teki çeşitli parklarda bazı vatandaşlar kurdukları çadırlarda kalırken bazıları ise yere serdikleri yataklarında uyumayı tercih etti. Bazı vatandaşlar ise Şehzade Camii'nde geceyi geçirdi.

Kâğıthane Hasbahçe Mesire Alanı ve Zeytinburnu sahilinde çadır kuranlar ise ateş yakarak yemek yaptı. Kimileri evlerinden yatak, yorgan ve yastıklarını getirerek hazırlık yaptı. Kimileri de ateş yakıp ısınmaya çalıştı. Geceyi mesire alanında geçiren Murat Taşdemir, "Deprem sırasında işteydim. Bir yerlerde kepçe çalışıyor sandım. İrkildim. Dışarısı çok soğuk, üşüdük ama eve girmek istemiyorum" diye konuştu. Erdal Doğan ise "Depremde çıktık evden, kaçtık buraya geldik. Burada bekliyoruz. Binalarda bir şey yok ama biz yine de tedbir amaçlı geldik" dedi.

Esenyurt'taki vatandaşlar, geceyi Dr. Mimar Kadir Topbaş Parkı'nda geçirdi. Burada toplanan vatandaşlara, belediye ekiplerince mobil ikram araçlarından sıcak çay ve çorba dağıtıldı. Parka gelen vatandaşlardan Sami Kantırcı, "Tedirginiz, eve girmeye korktuğumuz için parka geldik" diye konuştu.



Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'ndeki Osman Zeki Üngör Ortaokulu'nun kapısı da vatandaşlara açıldı. Küçükçekmece Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı psikolojik danışmanlar, okulun spor salonunda aileleriyle toplananlara destek sağladı. Küçükçekmece Kızılay Şube Başkanı Mehmet Fatih Kerimoğlu da spor salonundaki vatandaşlara erzak, su ve battaniye dağıtımında yer aldı. Geceyi Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde geçirenler ise evlerinden getirdikleri yastık ve örtülerle çocuklarını uyuttu. Ailesiyle beraber geceyi kamyonda geçiren Mehmet Akgün, "Çok soğuk oldu, mecburen ateş yakmak zorunda kaldık. Çocuklar vardı, onların bakımı konusunda sıkıntı yaşadık. Evden nasıl çıktığımızı bilmiyoruz. Önce çadırda kaldık. Sonra soğuk olunca kamyonda kaldık. Bu gece de burada konaklamayı düşünüyoruz" diye konuştu.



SPOR SALONU MESKEN OLDU

Geceyi evlerinde geçirmek istemeyen bazı vatandaşlar da Üsküdar'daki Muhsin Yazıcıoğlu Kapalı Spor Salonu'nu tercih etti. Yerlere serdikleri örtüler üzerinde ve kurdukları masalarda vakit geçirdi, çocuklar ise salondaki alanda oyun oynadı.

KIZILAY'DAN 1.4 MİLYON KİŞİYE GIDA DESTEĞİ

TÜRK Kızılay, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, toplanma alanlarındaki vatandaşlara 1.4 milyon kişilik gıda desteği dağıttı. Kızılay ekipleri deprem sonrası binlerce gönüllü ve çalışanıyla, 221'i mobil ikram aracı olmak üzere 347 dağıtım noktasında İstanbullulara hizmet sağladı. Ekipler, İstanbul genelinde 527 bin bardak sıcak çorba, 407 bin beslenme malzemesi, 413 bin sıcak ve soğuk içecek, 39 bin kumanya ve 15 bin 900 ekmek dağıtımı gerçekleştirdi. Türk Kızılay, gıda desteğinin yanı sıra 499 bin şişe içme suyu ile 1655 battaniyeyi vatandaşlara ulaştırdı.

DEPREM ÇANTASI VE ÇADIR FİYATLARI KATLANDI

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından fırsatçılar devreye girdi. Çadır ve deprem çantası satışları artarken, bazı satıcıların çadır stoku tükendi. Bazı satıcıların ise depremin sonrası fiyatlarda fahiş artış yapması dikkat çekti. Çadır fiyatlarında 10 bin liraya varan artış olduğu görüldü. Bir e-ticaret sitesinde 23 Nisan'da 25 bin 415 liradan satışta olan 10 kişilik aile çadırının fiyatı depremin ardından 33 bin 915 liraya yükseltildi. Bir günde 8 bin 500 liralık zam yapıldı. Bir başka sitede ise 373 liraya satılan acil durum çantasının fiyatının 465 liraya yükseldiği görüldü.