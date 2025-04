Son dakika | Başkan Erdoğan: İlim Yayma Cemiyeti bir gönül hareketidir

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti'ne gönderdiği video mesajında şunları söyledi:

İlim Yayma Cemiyeti, üç çeyrek asırlık tarihiyle milletimizin medarı iftiharlarından biri. Biz de bu camianın bir mensubu olmaktan daima şeref duyduk. İlk gençlik yıllarımızdan itibaren bu güzide çatının altında yer aldık. Burada, kalbi ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla dolu nice insan tanıdık. Peygamber Efendimizin, 'insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır' emrini kendine rehber edinmiş nice vakıf insanıyla gönüldaşlık yaptık. Burada hepsini saymaya kalksak buna zaman kifayet etmez. Aralarında, Emin Saraç Hocaefendi, Raşit Küçük Hocaefendi gibi kıymetli isimlerin de olduğu nice büyüğümüz dünya defterini kapattı, ebedi aleme göç eyledi. Rabb'im hepsinden razı olsun. Ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Bu insanların hepsi adlarını milletimizin kalbine yazdırmışlardır.

İMAN VARSA İMKAN DA VARDIR

İlim Yayma Cemiyeti'nde yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızın bir kısmıyla daha sonra siyasette birlikte mücadele ettik. Bu aziz çatı altında edindiğimiz değerler, hasletler ve prensipler hayatta olduğu gibi siyasette de bize yol gösterdi. İlim Yayma Cemiyeti kimliğinin omuzlarımıza yüklediği yükü her zaman layıkıyla taşımaya gayret ettik. Evet, ilim yayma hikayesi Türkiye'nin hikayesidir. Bizim de hikayemizdir. Cemiyetin kuruluşunda olduğu gibi bizler de ciddi zorluklarla karşılaştık. Hak etmediğimiz itham ve iftiraların muhatabı olduk. Haksızlıklara maruz kaldık. Doğrudan canımıza kasteden kalleş saldırıların hedefi olduk. Ama inandığımız değerlerden ve hedeflerimizden asla taviz vermedik. 'İman varsa imkan da vardır' inancıyla mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Bunda ilim yayma bünyesinde öğrendiğimiz ve kendimize pusula edindiğimiz hasletlerin tabi ki büyük rolü bulunuyordu.

ÖĞRENCİLERİN ELİNDEN TUTTUNUZ

Bakın şunu çok açık ve net ifade etmek isterim. İlim Yayma Cemiyeti sadece bir gönüllü teşekkül değildir. Aynı zamanda bir gönül hareketidir. Cemiyetin özellikle millete, ümmete ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirme misyonu her türlü takdirin üzerindedir. İlim Yayma Cemiyeti, eğitim ve sivil toplum hizmetlerine de yeni bir soluk kazandırmıştır. Yüzün üzerinde İmam Hatip Lisesi cemiyetin katkılarıyla hayata geçti. Ülkemizin dört bir yanındaki öğrenci yurtları ve eğitim merkezlerinden on binlerce talebe yetişti. İlim ve irfan hırkasını giyinmiş ufuk sahibi o talebeler daha sonra bürokrat, siyasetçi, iş adamı, akademisyen olarak ülkemize başarıyla hizmet ettiler. Milletten aldıklarını yine millete vermenin gayretinde oldular. Allah'a hamdolsun. İlim yayma ocağı tütmeye halen devam ediyor. Bilhassa ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin elinden tutan cemiyetimiz, bu ülkenin istikbalini nakış nakış işliyor. Dünyanın savrulduğu tabloyu gördükçe, bunların ne kadar kıymetli ve stratejik çalışmalar olduğunu daha iyi anlıyoruz.

TEK GAYEMİZ İNSAN YETİŞTİRMEK

Biliyorsunuz, benim sık sık hatırlattığım bir kelamı kibar var. Ehli irfan şöyle diyor, 'Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız tohum ekin. On yıl sonrasını düşünüyorsanız fidan dikin. Yüz yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin.' Bizim de tüm gayemiz işte budur. İnsan yetiştirmek, insan yetiştirmek, insan yetiştirmek. Bizden devraldığı sancağı çok daha yukarılara taşıyacak dava ve misyon sahibi nesiller yetiştirmek. Rabb'ime sonsuz hamdüsenalar olsun. Bu konuda çok ümitvarım. Teknofest Gençliği maşallah gümbür gümbür geliyor. Tüm saldırılara ve kara propagandaya rağmen yeni nesiller daha şuurlu, daha dirayetli, daha mücadeleci yetişiyor. Bunu gençlerle her buluşmamızda daha net görüyorum. Verdiğimiz mücadele, çektiğimiz çile hamdolsun boşa gitmedi ve gitmiyor. Rabb'im bize çok daha güzel günler görmeyi nasip eylesin diyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına omuz veren İlim Yayma Cemiyeti'mize yürekten teşekkür ediyorum. Cemiyetin kuruluşunda yer alan hayırseverlerimizden ebediyete irtihal edenleri şükranla, minnetle, rahmetle yad ediyorum. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan, kendisini milletimize vakfeden cemiyet mensuplarımızın her birine başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İlim Yayma Cemiyetimizin yanında olacağız. Bu mümtaz kuruluşun hayatımıza bereket katan, yarınlarımızı aydınlatan faaliyetlerine tüm imkanlarımızla destek vermeye devam edeceğiz.