Başkan Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Programına video mesaj gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Programına bir video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlim Yayma Cemiyeti sadece gönüllü bir teşekkül değildir, aynı zamanda bir gönül hareketidir. Cemiyetin özellikle millete, ümmete, insanlığa faydalı nesiller yetiştirme misyonu her türlü takdirin üzerindedir" ifadelerini kullandı.