Başkan Erdoğan’dan Arapça öğretmeni Ahmet Karaman’ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden İstanbul İmam Hatip Lisesi Arapça öğretmeni Ahmet Karaman'ın cenaze törenine katıldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

DUALAR KARAMAN İÇİN

Karaman için dualar eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazı sonrası Ahmet Karaman'ın tabutunu omuzladı. Cenaze namazının ardından dualar edilerek merhum son yolculuğuna uğurlandı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça hocalarımızdan, değerli eğitimci Ahmet Karaman beyefendiyi bugün ebediyete uğurladık. Hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve imam hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.