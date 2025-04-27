Başkan Erdoğan, Arapça öğretmeni Ahmet Karaman’ın cenaze namazına katıldı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesi’ndeki Arapça öğretmeni Ahmet Karaman’ın cenaze namazına katıldı. Başsağlığı mesajı yayımlayan Başkan Erdoğan, "Arapça hocalarımızdan, değerli eğitimci Ahmet Karaman Beyefendi'yi bugün ebediyete uğurladık. Hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve İmam Hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
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