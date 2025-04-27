Başkan Erdoğan, Arapça öğretmeni Ahmet Karaman’ın cenaze namazına katıldı | Video 27.04.2025 | 15:53 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesi’ndeki Arapça öğretmeni Ahmet Karaman’ın cenaze namazına katıldı. Başsağlığı mesajı yayımlayan Başkan Erdoğan, "Arapça hocalarımızdan, değerli eğitimci Ahmet Karaman Beyefendi'yi bugün ebediyete uğurladık. Hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve İmam Hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenciliği döneminde Arapça öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Karaman hayatını kaybetti. Karaman için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına katılan Başkan Erdoğan, namazın ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça hocalarımızdan, değerli eğitimci Ahmet Karaman Beyefendi'yi bugün ebediyete uğurladık. Hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve İmam Hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.