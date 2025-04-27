İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! İSKİ’den kasayı doldurmuşlar

İMAMOĞLU'NUN KASALARINA YÖNLENDİRDİLER

Üç şüphelinin; rehabilitasyon projelerinin onayı aşamasında İSKİ nin olumlu görüş vermesi gerektiğinden, kendilerine başvuran İdris Özceleb ve Muhittin Erusta isimli müştekilerin belgeleri eksiksiz ve tam olmasına rağmen, uzunca bir süre başvurularına olumlu ya da olumsuz cevap vermedikleri, işi zora koştukları, nihayetinde müştekileri İmamoğlu'nun kasaları Fatih Keleş ve Adem Soytekin isimli şüphelilere yönlendirdikleri, bu kişilere belirli bir miktar ödemeden işlerinin olmayacağına dair imada bulundukları anlaşıldı.