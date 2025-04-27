İBB korumalarının taşıdığı iki bavulda ne vardı? | Video
İBB'ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu düzenlendi. İSKİ, zabıta, imar ve emlak müdürlüğü ve Kültür A.Ş.'de neler oluyor? Oteldeki görüntülerin perde arkasını Avukat Ece Begüm Pazarcı A Haber'de değerlendirdi.
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