İBB korumalarının taşıdığı iki bavulda ne vardı? | Video

İBB'ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu düzenlendi. İSKİ, zabıta, imar ve emlak müdürlüğü ve Kültür A.Ş.'de neler oluyor? Oteldeki görüntülerin perde arkasını Avukat Ece Begüm Pazarcı A Haber'de değerlendirdi.