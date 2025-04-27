Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın acı günü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat yeğeninin cenaze törenine katıldı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Çınarlı Mahallesi kırsalında meydana gelen kazada traktörün devrilmesi sonucu 3 çocuk babası Necmi Dündar (65) hayatını kaybetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın teyzesinin oğlu Necmi Dündar, Şarköy'ün kırsal mahallesi Çınarlı'daki evine 4 km uzaklıktaki zeytinliğinde araziyi sürmek amacıyla traktörü ile gitti. Geç saat olmasına rağmen eve dönmeyince eşi İklim Dündar yakınlarıyla zeytinliğe gittiğinde yokuş aşağı olan arazide devrilen traktörün altında eşinin yattığını gördü.

Çınarlı Mahallesi Muhtarı Coşkun Tekin, "Köylümüz Necmi Dündar traktörün altında kaldığını eşi İklim Dündar telefon açarak yardım istedi. Ben de 112'yi arayarak acil yardım istedim. Olay yerine ambulans ve jandarma geldi. Cenaze Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı." Dedi. Hastanede yapılan ön otopsi ve savcının incelemesinin ardından cenaze ailesine teslim edildi. Cenazeye Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı da katıldı. Ticaret Bakanı helallik almak için cenaze evine geldi. Cenaze ikindi namazına müteakiben köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.