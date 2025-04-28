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Giriş Tarihi: 28.4.2025

Güvenlik endişesi değil deşifre olma korkusu

SABAH
Güvenlik endişesi değil deşifre olma korkusu
Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki kameraları karartıp yaptığı toplantıdan iki sır valizle çıkmasına ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in önceki gün yaptığı açıklama kafaları karıştırdı. Çelik, İmamoğlu'nun terör ve güvenlik endişesi nedeniyle güvenlik kameralarının kapatıldığını ve valizlerde jammer taşındığı yönünde skandal bir açıklama yapmıştı. Çelik'in açıklaması sonrası siyasiler, gazeteciler ve sosyal medya kullanıcısı vatandaşlardan çok sayıda soru ve tepki geldi. Kimi "Güvenlik sorunu varsa neden kameraları bantlıyorsunuz?" derken kimi de "İmamoğlu jammerlarla iletişimi kesip kameraları bantlayarak neyi gizliyor?", "Gizli para kasaları ve kriminal iş adamlarıyla ne toplantısı yapıyor" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşımlardan bazıları:



'KAMERALARI KAPATMAZDI'
İçişleri eski Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: "Bunca yıldır güvenlik riskli toplantılara katıldık ama İstanbul CHP İl Başkanı'nın açıklamalarını ilk defa duyuyoruz. Bir otel odasında kendi çalışma arkadaşları ve dostlarınla bir toplantı yapıyor ve terör saldırısından korkuyorsan kameraları kapatmaz, tam tersine çalıştıklarından emin olmak istersin. Terör önlemi alıyorsan mekânda bomba araması yaptırırsın. Kapalı alanda jamer ne iş? Ayrıca İBB'nin mekânlarının suyu mu çıktı da bir otel odası? Konuştukça batıyorsunuz.



SABAH Yazarı Melih Altınok: 1- O boyuttaki jammerların tekerlekleri var, neden bavula koydunuz? 2- Terörden jammerla korunduğu söylenen İmamoğlu güvenlik kameralarının üzerine neden bant çektiriyor? 3- Jammer sinyal kesiyorsa görüntülerdeki kişiler nasıl telefonla konuşuyor? 4- İmamoğlu dışında dev jammerla gezen belediye başkanı var mı? 5- Canı isteyen herkes dev jammerla gezebiliyor mu?

'NEDEN KORKUYOR?'
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, "İmamoğlu ve ekibi güvenlik sorunu yaşadığını iddia ediyor. Peki neden güvenlik kameralarını bantlayarak kapatıyorsunuz? Madem bir saldırıdan korkuyorsunuz, saldırganların yakalanması için güvenlik kameralarının açık olması gerekmez mi?", "Görevi kentin çöpünü toplamak ve ulaşımını sağlamak olan bir belediye başkanı, deşifre olmaktan neden bu kadar korkuyor?" yorumu yaptı.

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Güvenlik endişesi değil deşifre olma korkusu
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