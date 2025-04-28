Güvenlik endişesi değil deşifre olma korkusu

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki kameraları karartıp yaptığı toplantıdan iki sır valizle çıkmasına ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in önceki gün yaptığı açıklama kafaları karıştırdı. Çelik, İmamoğlu'nun terör ve güvenlik endişesi nedeniyle güvenlik kameralarının kapatıldığını ve valizlerde jammer taşındığı yönünde skandal bir açıklama yapmıştı. Çelik'in açıklaması sonrası siyasiler, gazeteciler ve sosyal medya kullanıcısı vatandaşlardan çok sayıda soru ve tepki geldi. Kimi "Güvenlik sorunu varsa neden kameraları bantlıyorsunuz?" derken kimi de "İmamoğlu jammerlarla iletişimi kesip kameraları bantlayarak neyi gizliyor?", "Gizli para kasaları ve kriminal iş adamlarıyla ne toplantısı yapıyor" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşımlardan bazıları:"Bunca yıldır güvenlikriskli toplantılara katıldık ama İstanbulCHP İl Başkanı'nın açıklamalarını ilkdefa duyuyoruz. Bir otel odasında kendiçalışma arkadaşları ve dostlarınla birtoplantı yapıyor ve terör saldırısındankorkuyorsan kameraları kapatmaz,tam tersine çalıştıklarından emin olmakistersin. Terör önlemi alıyorsan mekândabomba araması yaptırırsın. Kapalıalanda jamer ne iş? Ayrıca İBB'ninmekânlarının suyu mu çıktı da bir otelodası? Konuştukça batıyorsunuz.1- O boyuttaki jammerların tekerleklerivar, neden bavula koydunuz? 2-Terörden jammerla korunduğu söylenenİmamoğlu güvenlik kameralarının üzerineneden bant çektiriyor? 3- Jammer sinyalkesiyorsa görüntülerdeki kişiler nasıltelefonla konuşuyor? 4- İmamoğlu dışındadev jammerla gezen belediye başkanıvar mı? 5- Canı isteyen herkes dev jammerlagezebiliyor mu?Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, "İmamoğlu ve ekibi güvenlik sorunu yaşadığını iddia ediyor. Peki neden güvenlik kameralarını bantlayarak kapatıyorsunuz? Madem bir saldırıdan korkuyorsunuz, saldırganların yakalanması için güvenlik kameralarının açık olması gerekmez mi?", "Görevi kentin çöpünü toplamak ve ulaşımını sağlamak olan bir belediye başkanı, deşifre olmaktan neden bu kadar korkuyor?" yorumu yaptı.