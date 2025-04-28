Güvenlik endişesi değil deşifre olma korkusu

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki kameraları karartıp yaptığı toplantıdan iki sır valizle çıkmasına ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in önceki gün yaptığı açıklama kafaları karıştırdı. Çelik, İmamoğlu'nun terör ve güvenlik endişesi nedeniyle güvenlik kameralarının kapatıldığını ve valizlerde jammer taşındığı yönünde skandal bir açıklama yapmıştı. Çelik'in açıklaması sonrası siyasiler, gazeteciler ve sosyal medya kullanıcısı vatandaşlardan çok sayıda soru ve tepki geldi. Kimi "Güvenlik sorunu varsa neden kameraları bantlıyorsunuz?" derken kimi de "İmamoğlu jammerlarla iletişimi kesip kameraları bantlayarak neyi gizliyor?", "Gizli para kasaları ve kriminal iş adamlarıyla ne toplantısı yapıyor" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşımlardan bazıları:
'KAMERALARI KAPATMAZDI'
İçişleri eski Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy:
"Bunca yıldır güvenlik
riskli toplantılara katıldık ama İstanbul
CHP İl Başkanı'nın açıklamalarını ilk
defa duyuyoruz. Bir otel odasında kendi
çalışma arkadaşları ve dostlarınla bir
toplantı yapıyor ve terör saldırısından
korkuyorsan kameraları kapatmaz,
tam tersine çalıştıklarından emin olmak
istersin. Terör önlemi alıyorsan mekânda
bomba araması yaptırırsın. Kapalı
alanda jamer ne iş? Ayrıca İBB'nin
mekânlarının suyu mu çıktı da bir otel
odası? Konuştukça batıyorsunuz.
SABAH Yazarı Melih Altınok:
1- O boyuttaki jammerların tekerlekleri
var, neden bavula koydunuz? 2-
Terörden jammerla korunduğu söylenen
İmamoğlu güvenlik kameralarının üzerine
neden bant çektiriyor? 3- Jammer sinyal
kesiyorsa görüntülerdeki kişiler nasıl
telefonla konuşuyor? 4- İmamoğlu dışında
dev jammerla gezen belediye başkanı
var mı? 5- Canı isteyen herkes dev jammerla
gezebiliyor mu?
'NEDEN KORKUYOR?'
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, "İmamoğlu ve ekibi güvenlik sorunu yaşadığını iddia ediyor. Peki neden güvenlik kameralarını bantlayarak kapatıyorsunuz? Madem bir saldırıdan korkuyorsunuz, saldırganların yakalanması için güvenlik kameralarının açık olması gerekmez mi?", "Görevi kentin çöpünü toplamak ve ulaşımını sağlamak olan bir belediye başkanı, deşifre olmaktan neden bu kadar korkuyor?" yorumu yaptı.