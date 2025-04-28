İSKİ genel müdürü villasını imara aykırı büyütmüş

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşması kapsamında gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın, Tekirdağ'ın Şarköy'de bulunan denize sıfır dublex villasını, imar mevzuatına aykırı şekilde büyüttüğü ortaya çıktı.Başa'nın, Mürefte Mahallesindeki Sadunoğlu Sitesinde bulunan denize sıfır sitede dublex villasına kaçak eklentiler yaptığı şikayeti üzerine Tekirdağ İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Bu kapsamda Şarköy Belediyes'ine iddiaların incelemesi için yazı gönderildi. Villanın ön tarafının imar mevzuatına aykırı şekilde genişletildiği ve denize bakan bölgesinde yer alan pergolanın kaldırılarak betondan öne doğru bir oda eklendiği belirtildi.