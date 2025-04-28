Muhalefet ise her zaman olduğu gibi yine algı operasyonuna sarıldı. "Hükümet milletin tapulu arazilerini gasbediyor" provokasyonu tartışılırken Samandağ'ın TİP'li Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ziyareti yaptı.

Başkan Karaçay, Samandağ'da depremzede vatandaşlar için yapılan çalışmalarla ilgili Bakan Kurum'a teşekkür etti. Yansıtılanın aksine merkezi yönetimle iş birliği içinde depremzedeler için inşa çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay'dan Bakan Kurum'a teşekkür ziyareti | Video