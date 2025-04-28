Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketi ile sarsıldı. 11 ili yıkın 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından devlet, bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak ve vatandaşları evlerine kavuşturmak için adeta seferberlik başlattı. Depremde en büyük yıkımın yaşadığı Hatay'da inşa süreci başladı. Samandağ'da bugüne kadar 710'u köy evi olmak üzere toplam 872 konut tamamlanırken yıl sonuna kadar bu sayının toplam 2 bin 283 konuta yükseleceği açıklandı.
Muhalefet ise her zaman olduğu gibi yine algı operasyonuna sarıldı. "Hükümet milletin tapulu arazilerini gasbediyor" provokasyonu tartışılırken Samandağ'ın TİP'li Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ziyareti yaptı.
Başkan Karaçay, Samandağ'da depremzede vatandaşlar için yapılan çalışmalarla ilgili Bakan Kurum'a teşekkür etti. Yansıtılanın aksine merkezi yönetimle iş birliği içinde depremzedeler için inşa çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.
Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay'dan Bakan Kurum'a teşekkür ziyareti | Video
BAKAN KURUM 'SAĞLAM ZEMİN NEREDEYSE ORAYA ÇALIŞTIK' DEMİŞTİ
Bakan Kurum, Samandağ'daki rezerv alanla ilgili eleştirilere "Bakın Asi Nehri'nin kenarında sıvılaşma zemin problemi bina kalitesi sebebiyle o binalar yıkıldı değil mi? Şimdi yeni yapacağımız yerde bu standartlara dikkat etmek durumundayız. Samandağ'da diğer ilçelerde olduğu gibi görüştük. En sağlam zemin neredeyse oraya çalıştık. Samandağ'a belediye başkanımızla, 'Vatandaşımız ne istiyor, nerede yapılmasını istiyor' o istişareyi birlikte gerçekleştirdik. Beraber karar aldık. Sağlam zemin neredeyse oraya çalıştık.
Kamu mülkiyeti varsa ilk önce ona baktık. Yoksa mecburen şahısların alanlarını kamulaştırmak durumundayız. Orada kamulaştıracağımız arsanın hak sahibi 2-3 kişi itiraz ediyor. Edebilir, parası, bedeli neyse o bedeli ödemek suretiyle kamulaştırıyoruz. Bilim insanlarımız da diyor ki sağlam zemin şurası ve orada o istişare çerçevesinde kamulaştırma işlemimizi yapıyoruz. Ki belediye başkanımız da bana teşekkür etti. Oraya gittiğimizde sağ olsun hep birlikte bize o iş birliğini sergiliyor bak geldi bizi ziyaret etti" diyerek yanıtlamıştı.