Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay’dan Bakan Kurum’a teşekkür ziyareti | Video
Devlet, 6 Şubat depreminin ardından 11 ilde adeta seferberlik başlattı. Depreme dayanıklı inşa edilen evler sahiplerine birer birer teslim edilirken muhalefet, yine algı operasyonuna imza attı. Muhalefetin “Samandağ’da milletin arazilerini gasp ediyor” iddiası sonrası Samandağ’ın TİP’li Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti ve depremzedeler için inşa çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.
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