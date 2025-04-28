Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Doktorlarından yeni açıklama: Hayati tehlikesi artarak devam etmekte
Giriş Tarihi: 28.4.2025 10:18 Son Güncelleme: 28.4.2025 10:25

SON DAKİKA | Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Doktorlarından yeni açıklama: Hayati tehlikesi artarak devam etmekte

Son dakika haberleri: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin doktorlarından yeni bir açıklama geldi. Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesinin artarak devam ettiği belirtilen açıklamada, "Refleksleri azaldı. Önder'in nörolojik tablosu giderek bozuldu. Başka bir kırılma noktasındayız."

SON DAKİKA | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Doktorlarından yeni açıklama: Hayati tehlikesi artarak devam etmekte

Sırrı Süreyya Önder'in doktorları: Hayati tehlikesi artarak devam etmekte. Önder'in nörolojik tablosu giderek bozuldu

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SON DAKİKA | Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Doktorlarından yeni açıklama: Hayati tehlikesi artarak devam etmekte
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