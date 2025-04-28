Sırrı Süreyya Önder'in doktorlarından yeni açıklama: "Hayati tehlikesi artarak devam etmekte" | Video

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin doktorlarından yeni bir açıklama geldi. Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesinin artarak devam ettiği belirtilen açıklamada, "Refleksleri azaldı. Önder'in nörolojik tablosu giderek bozuldu. Başka bir kırılma noktasındayız."