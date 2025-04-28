Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Batı’ya göçmen tepkisi: İnsani trajedileri reklam malzemesi olarak kullanıyorlar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AKM'de düzenlenen Türkiye Yüzyılında Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"DÜNYADA MÜLTECİ SAYISI 120 MİLYONA DAYANDI"

"Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Hatırlayın, Kılıçdaroğlu iktidara gelir gelmez Suriyeli öğrencileri Türkiye'den Suriye'ye göndereceğini söylemişti. O zamanlar ben de tam aksini söylemiştim. Asla biz Suriye'deki muhacirleri göndermeyeceğiz demiştim. Çünkü bizim bakışımız farklıydı. Biz göçü onların anladığı manada değil, biz Mekke'den Medine'ye hicret olarak telakki etmiştik. Biz buna fırsat vermedik. Burada gördüğünüz küçük muhacirler var. Bunlar bizim evlatlarımız. Bizim yavrularımız. Ve öğretmenimiz de onları yetişirdiler, bugünlere getirdiler. Güzellik burada... Gerçekten en sar olmak ne kadar güzel bir şey işte burada...

Türkiye Yüzyılında Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Göç meselesi son yıllarda küresel bir olgu olarak tüm dünyanın gündemini meşgul etti. Her sene milyonlarca insan savaş, istikrarsız, iklim değişikliğinin yol açtığı sıkıntılar nedeniyle doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldı. Dünyada 281 milyondan fazla göçmen var. Göçmen işçi 165 milyonun üzerinde... Dünyada mülteci sayısı 120 milyona dayandı.

Her dakikada en az 20 kişi çatışma, zulüm ve terörden dolayı göç ediyor. Dünya nüfusunun yüzde 3,6'sı göçmen olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Savaşlar bitmedikçe, krizler çözülmedikçe maalesef bu oranlar katlanarak artmaktadır.

BATI'YA GÖÇMEN TEPKİSİ

Hemen her gün umut yolcularının ölümüyle sonuçlanan kazanın haberini alıyoruz. Ege'de Akdeniz'de, botların içerisinde botlar şişlenerek öldürülen göçmenler var. Bunları gördük ve yaşadık. İnsafsızca bunlar yapıldı. Son 10 yılda 72 binden fazla insan göç güzergahında hayatını kaybetti. Nice masumun hayatı organ ve fuhuş mafyası dahil insan tacirlerinin kanlı pençelerinde sönüp gitti.

Dünyadaki her 100 mülteciden 75'ine düşük ve orta gelirli ülkeler ev sahipliği yapıyor. Suriye'deki zulümden kaçan insanların ezici çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Myanmar'daki katliamlardan Orta Afrika'daki iç savaşlara kadar her yerde aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Batılı ülkeler ya da kabul etikleri birkaç yüz kişi ile insani trajedileri reklam malzemesi olarak kullanıyor.

"TÜRKİYE'DE 4 MİLYON 33 BİN GÖÇMEN VAR"

Burada muhalefetin sık sık istismar ettiği bir konuyu da söylemek istiyorum. Muhalefetin iddia ettiği bri göçmen sayısı yoktur ve asla olmamıştır. 2 milyon 768 bini geçici koruma statüsündeki Suriyeli kardeşlerimiz 1 milyon 90 bini ikamet izni ile kalanlar olmak üzere 4 milyon 33 bin göçmen vardır."