Başkan Erdoğan'dan Batı'ya göçmen tepkisi: "İnsani trajedileri reklam malzemesi olarak kullanıyorlar" | Video
Başkan Erdoğan, İstanbul'da AKM'de düzenlenen Türkiye Yüzyılında Türkiye’nin Göç Yönetimi Programı'nda konuştu. Dünyadaki her 100 mülteciden 75'ine düşük ve orta gelirli ülkelerin ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Batılı ülkeler de kabul etikleri birkaç yüz kişi ile insani trajedileri reklam malzemesi olarak kullanıyor." ifadelerini kullandı.
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