Tebligatı WhatsApp’tan paylaşan muhtara 2 yıl hapis

Konya Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Karaömerler Mahallesinde yaşayan Sadık Açıkgöz, mahallede bulunan hazineye ait bir arazinin üzerine güneş enerji sistemi kurmak için başvuruda bulundu. Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü de bu başvuruya cevap vererek, Açıkgöz'e tebligat gönderdi. İddiaya göre bu tebligatı alan ve aralarında daha öncede husumet bulunan mahalle muhtarı Mustafa Açıkgöz, tebligatı mahallenin WhatsApp grubunda paylaştı. Bunu gören Açıkgöz, savcılığa giderek şikayetçi oldu.Muhtar Mustafa Açıkgöz, savcılıkta yaptığı savunmada "Tebligatı ben teslim almadım. Cami'de açık vaziyette buldum. Mahalleyi ilgilendiriyordu. Muhtar olmam da nedeniyle Whatsapp'tan belgeyi paylaştım" dedi.Muhtar hakkında, "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadara hapis cezası ile cezalandırılması talebiyle Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı. Konya Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Muhtar Mustafa Açıkgöz'e hiçbir indirim bulunmadan 2 yıl hapis cezası verildi. Ceza, kamu görevlisi olması nedeniyle 3 yıla çıkarıldı ancak söz konusu ceza İstinaf tarafından tekrar 2 yıla düşürülerek kesinleşti.