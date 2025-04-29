Hayati tehlikesi arttı

İstanbul'da kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından 13 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, hem beyinde hem de akciğerde ödem oluştuğu ve reflekslerinin giderek azadığı kaydedildi.Önder'in hayati tehlikesinin giderek arttığını belirten Florence Nightingale Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Tüm bulgular bize kendisinin hayati tehlikesinin giderek arttığını ortaya koymaktır. Ancak biz sabırla tüm tedavilerimize devam edeceğiz, sabırla bekleyeceğiz" dedi.Nörolog Prof. Dr Yasef Özsarfati, "Giderek reflekslerin azaldığını söyleyebiliriz. Hem muayenenin hem de yardımcı muayenelerin bulguları ışığında ilk günlere göre nörolojik bulgularda bir kötüleşmeden söz edebiliriz. Daha iyiye gittiği söylenmişti, bu çok zor. Beyin ölümü bulguları şu anda yok ve bunu ancak zaman içerisinde cevaplandırırız" dedi.