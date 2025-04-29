Haberler Gündem Haberleri Son dakika… Bakan Alparslan Bayraktar’dan elektrik kesintisi açıklaması: Avrupa’daki kriz Türkiye'yi etkileyecek mi?
Giriş Tarihi: 29.4.2025 12:45 Son Güncelleme: 29.4.2025 12:55

Son dakika… Bakan Alparslan Bayraktar’dan elektrik kesintisi açıklaması: Avrupa’daki kriz Türkiye'yi etkileyecek mi?

Dünya, Avrupa’da yaşanan elektrik kesintisi krizine kilitlendi. İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de yaklaşık 50 milyondan fazla insanı etkileyen kesintiler nedeniyle OHAL ilan edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Kabine Toplantısı sonrası yaşanan krizi değerlendirdi. “Kesinti Türkiye’yi etkiler mi?” sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar…

Son dakika… Bakan Alparslan Bayraktar’dan elektrik kesintisi açıklaması: Avrupa’daki kriz Türkiye’yi etkileyecek mi?

Dünya nefesini tuttu Avrupa'daki enerji krizine kilitlendi. İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de yaşanan geniş ölçekli elektrik kesintisi hayatı durma noktasına getirdi.

İspanya'da tren ve metrolarda mahsur kalan binlerce kişi kabusu yaşarken Madrid yönetimi OHAL ilan etti.

Dün gerçekleşen ve 50 milyondan fazla insanı etkileyen elektrik kesintisi Kabine Toplantısı'nda da gündeme geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar toplantıda Kabine üyelerini bilgilendirirken gazetecilerin bu konuya yönelik sorularına da yanıt verdi.

"BİZİ ETKİLEYECEK BOYUTTA BİR SIKINTI"

Alparslan Bayraktar Türkiye'nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı belirterek Türkiye'nin şu ana kadar bu sıkıntıdan etkilenmediğini dile getirdi. Bayraktar, "Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa'nın sistemine bağlıyız" dedi.

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Son dakika… Bakan Alparslan Bayraktar’dan elektrik kesintisi açıklaması: Avrupa’daki kriz Türkiye'yi etkileyecek mi?
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