Son dakika… Bakan Alparslan Bayraktar’dan elektrik kesintisi açıklaması: Avrupa’daki kriz Türkiye’yi etkileyecek mi?

"BİZİ ETKİLEYECEK BOYUTTA BİR SIKINTI"

Alparslan Bayraktar Türkiye'nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı belirterek Türkiye'nin şu ana kadar bu sıkıntıdan etkilenmediğini dile getirdi. Bayraktar, "Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa'nın sistemine bağlıyız" dedi.

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