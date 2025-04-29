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Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 09:52

İspanya’nın derin karanlığı! Elektrik kesintisi kabusu yaşattı: Yetkililerden flaş açıklama

Son dakika haberleri: Avrupa, modern tarihinin en büyük teknoloji, felaketiyle karşı karşıya kaldı. İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de yaşanan geniş ölçekli elektrik kesintisi hayatı durma noktasına getirdi. İspanya'da tren ve metrolarda mahsur kalan binlerce kişi kabusu yaşadı. Madrid yönetimi OHAL ilan etti, özerk bölgelerde yönetimi hükümet devraldı. Kesintinin nedeniyle ilgili araştırmalar sürerken İspanya'dan son dakika açıklaması geldi.

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İspanya’nın derin karanlığı! Elektrik kesintisi kabusu yaşattı: Yetkililerden flaş açıklama

Son dakika haberi: İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz, dün kabusu yaşadı. Her şey, İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica Espanola (REE)'nın, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamayl başladı. Ülke genelinde nedeni belirlenemeyen büyük bir elektrik kesintisi yaşandığını doğrulayan açıklama sonrası kaos başladı.

İspanya’nın derin karanlığı! Elektrik kesintisi kabusu yaşattı: Yetkililerden flaş açıklama

İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık oluşurken kentteki Barajas Havalimanı ile Barselona'daki El Prat Havalimanı'nda aksamalar yaşandı.Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde iletişim ve ulaşım ağları sekteye uğradı, internet hizmetleri aksadı.

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İspanya’nın derin karanlığı! Elektrik kesintisi kabusu yaşattı: Yetkililerden flaş açıklama

İspanya'daki demir yolu firması Renfe de yerel saatle 12.30 sularında ülkedeki ulusal elektrik şebekesinde yaşanan kesinti nedeniyle tren seferlerinin duraksadığını açıkladı. Öte yandan ani gerçekleşen kesinti sırasında yeraltı metro seferlerinde binlerce kişi mahsur kaldı. Madrid Metrosundan yapılan açıklamada da kentteki tüm metro istasyonlarının kapatıldığı bildirildi.

İspanya’nın derin karanlığı! Elektrik kesintisi kabusu yaşattı: Yetkililerden flaş açıklama

NEDENİ SİBER SALDIRI MI?

BBC'nin haberine göre, "Madrid Open" tenis turnuvası da kesintiler sebebiyle askıya alınarak, gün içindeki maçlar iptal edildi. Politico'nun haberine göre, ismi açıklanmayan İspanyol yetkili, "İspanya'daki durumun idare edilmesi için kriz komitesi kuruldu. Şu aşamada bu dev kesintinin sebebine ilişkin bir kaynak yok. Siber saldırı ihtimali göz ardı edilmiyor ve soruşturmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

İspanya’nın derin karanlığı! Elektrik kesintisi kabusu yaşattı: Yetkililerden flaş açıklama

SORUŞTURMA BAŞLADI

El Pais'in haberine göre İspanyol hükümeti, kesintilerle ilgili soruşturma başlattı, güvenlik güçlerinin Madrid sokaklarına konuşlandırıldığı belirtildi. Başbakan Sanchez'in kabinesindeki ilgili bakanlarla kriz masasını toplayacağı kaydedildi.