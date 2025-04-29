Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
09:52
İspanya’nın derin karanlığı! Elektrik kesintisi kabusu yaşattı: Yetkililerden flaş açıklama
Son dakika haberleri: Avrupa, modern tarihinin en büyük teknoloji, felaketiyle karşı karşıya kaldı. İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de yaşanan geniş ölçekli elektrik kesintisi hayatı durma noktasına getirdi. İspanya'da tren ve metrolarda mahsur kalan binlerce kişi kabusu yaşadı. Madrid yönetimi OHAL ilan etti, özerk bölgelerde yönetimi hükümet devraldı. Kesintinin nedeniyle ilgili araştırmalar sürerken İspanya'dan son dakika açıklaması geldi.