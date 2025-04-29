SON DAKİKA... CHP’nin Gözdem Ongun'un evindeki kumbara yalanı çöktü! Gerçek tutanakta ortaya çıktı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da gözaltına alındı. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan Gözdem Ongun'un emniyetteki işlemleri sürerken, CHP medyası yine algı operasyonuna sarıldı.
CHP'li belediyenin milyarlarca liralık yolsuzluğunu örtbas etmek isteyen CHP'ye yakın medya kuruluşları tarafından yapılan haberlerde İBB Danışmanı Murat Ongun'un evinde yapılan aramada oğluna ait kumbaradaki paraların alındığı, kızının kulağındaki küpelere ise altın olup olmadığına bakıldığı iddiası ortaya atıldı.
"BURADA BİR DUYGU SÖMÜRÜSÜ VAR!"
AHaber Muhabiri Mehmet Karataş, AHaber canlı yayınında kirli algı operasyonu ile ilgili gerçekleri açıkladı. Murat Ongun'un oğlunun kumbarasından değil kasadan alındığını belirten Mehmet Karataş, şöyle devam etti: Bu evde arama yapılırken polis Ongun'un oğlunun kumbarasına el konuldu deniyor. Burada bir duygu sömürüsü var. Murat Ongun'un eşinin bizzat imzaladığı tutanak var ve böyle bir şey söz konusu değildir.
Yolsuzluk operasyonunda 'kumbara' algısı! İşte CHP'nin kumbara iddiasındaki gerçekler… | Video
Bu haberlerde işte orada 3-5 bin oğlunun kumbarasında vardı ve polis buna el koydu deniyor. Tutanakta bir miktar dahil söz konusu değil. Çocuğuyla ilgili şöyle bir durum var. 10 bin 20 bin alınıyor. 970 sterlin ayrı alınıyor. 32 binden fazla euro'nun alındığı iddia ediliyor. Bunlar tek tek soruluyor. Burada bir tanesi de soruluyor 20 bin nereden deniyor. 13 bin 800 nereden alındı diye soruluyor. Bu para kasadan bir deste olarak çıkıyor.
"PARA KUMBARADAN DEĞİL KASADAN ÇIKTI"
Gözdem Ongun'un evinde kasadan çıkan bir para. İfadesinde 13 bin 800 oğlumun bayram harçlığı diyor. Ancak belirtildiği gibi kumbaradan bir para alma söz konusu değil. Küpeleri altın olmayınca el konulmadı iddiası da yalan. Evde altın, pırlanta gümüş eğer kasanın içerisindeyse polis her şeyi kayıt altına alır ve gözaltına alınan kişiye imzalatılır.
ONGUN'UN BİZZAT İMZALADIĞI TUTANAK ORTADA
Bunlar bu şekilde yazıp çiziyor ama Ongun'un eşinin bizzat imzaladığı tutanakta her şey bellidir. Bu koca büyük yolsuzluğu insanlar üzerinde duygu sömürüsü yaparak manipüle etmeye çalışıyorlar. Polis burada İstanbullunun parasını savunmaya çalışıyor. Burada bir para alınmışsa bu Ongun ailesinin parası. Yarın dosya karara bağlandığında gerçek ne ise söyleriz. Şu an bir yolsuzluk operasyonu var İstanbul'da.