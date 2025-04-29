SON DAKİKA... CHP’nin Gözdem Ongun'un evindeki kumbara yalanı çöktü! Gerçek tutanakta ortaya çıktı...

Bu haberlerde işte orada 3-5 bin oğlunun kumbarasında vardı ve polis buna el koydu deniyor. Tutanakta bir miktar dahil söz konusu değil. Çocuğuyla ilgili şöyle bir durum var. 10 bin 20 bin alınıyor. 970 sterlin ayrı alınıyor. 32 binden fazla euro'nun alındığı iddia ediliyor. Bunlar tek tek soruluyor. Burada bir tanesi de soruluyor 20 bin nereden deniyor. 13 bin 800 nereden alındı diye soruluyor. Bu para kasadan bir deste olarak çıkıyor.