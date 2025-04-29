Video Haber Yolsuzluk operasyonunda 'kumbara' algısı! İşte CHP'nin kumbara iddiasındaki gerçekler… | Video
Yolsuzluk operasyonunda 'kumbara' algısı! İşte CHP'nin kumbara iddiasındaki gerçekler… | Video

Yolsuzluk operasyonunda 'kumbara' algısı! İşte CHP'nin kumbara iddiasındaki gerçekler… | Video

29.04.2025 | 16:03

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonunun ikinci dalgasında Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da gözaltına alındı. Milyarlarca liralık kirli rüşvet ağını örtbas etmek isteyen CHP medyası ise yine algı ve yalana sarıldı. Gözdem Ongun’un evinde yapılan aramalarda oğlunun kumbarasına el konulduğu hatta kızının küpeleri altın mı değil mi diye bakıldığı yalanı ortaya atıldı. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, canlı yayında kirli algı operasyonu ile ilgili gerçekleri açıkladı. İşte detaylar…

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