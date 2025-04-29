Yolsuzluk operasyonunda 'kumbara' algısı! İşte CHP'nin kumbara iddiasındaki gerçekler… | Video
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonunun ikinci dalgasında Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da gözaltına alındı. Milyarlarca liralık kirli rüşvet ağını örtbas etmek isteyen CHP medyası ise yine algı ve yalana sarıldı. Gözdem Ongun’un evinde yapılan aramalarda oğlunun kumbarasına el konulduğu hatta kızının küpeleri altın mı değil mi diye bakıldığı yalanı ortaya atıldı. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, canlı yayında kirli algı operasyonu ile ilgili gerçekleri açıkladı. İşte detaylar…
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