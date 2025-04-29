SON DAKİKA | İmamoğlu gizli toplantısında kameralar bant ile kapatılmıştı: O otelin müdürüne gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun gittiği Etiler'deki Le Meridien Otel'de güvenlik kameralarının kapatılmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

"Yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, "Le Meridien" isimli otelin suç tarihlerinde otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan Udil, Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında "Suç Delillerini Yok Etme", "Gizleme veya Değiştirme" suçundan gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu'ndan 'para kasaları' ile gizli toplantı! Toplantı öncesi korumalar kameraları kapattı: O görüntüler ortaya çıktı | Video

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturma dosyasına, davanın bir numaralı sanığı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki otelde yaptığı buluşmanın skandal görüntüleri girmişti. Görüşmeden 50 dakika önce toplantının yapılacağı otele İmamoğlu'nun korumaları giriş yapmış ve salonunu gören tüm kameraları bantlayarak kapatılmıştı.