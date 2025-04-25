İmamoğlu'ndan 'para kasaları' ile gizli toplantı! Toplantı öncesi korumalar kameraları kapattı: O görüntüler ortaya çıktı | Video
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması sürerken, davanın bir numaralı sanığı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul'daki Adnan Çebi'ye ait bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce, yakın korumaların görüşme yapılacak otel içindeki alanları gören güvenlik kameraları siyah bantla kapattığı görüntüler ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:30
01:51
06:08
Milli iradenin sesi A Haber 14 yaşında! İlklerin kanalı... | Video 25.04.2025 | 10:58
00:58
21:29
3 bakandan ortak açıklama: İşte İstanbul depreminin bilançosu 24.04.2025 | 20:47
00:52
Tuzla'da arıtma tesisinde patlama! Çok sayıda yaralı var 24.04.2025 | 19:59
01:03
Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 23 Nisan'da ilk konserini verdi! 23.04.2025 | 18:32
01:02
06:40
05:04
Mahmut Övür | Fay hatları ve Sırrı Süreyya 24.04.2025 | 16:17
04:32
Bercan Tutar | Batı’nın ‘Gorbaçov anı’ 24.04.2025 | 16:15
08:44
Yavuz Donat | Mansur Yavaş... ‘Hazırlanıyor’ 24.04.2025 | 16:13
03:33
Faruk Erdem | Üreticinin sigortası var 24.04.2025 | 16:10
00:36
00:16
Dışişleri Bakanı Fidan, Norveçli mevkidaşı ile bir araya geldi | Video 24.04.2025 | 14:48
01:03
00:08
09:29
04:00