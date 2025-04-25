Video Haber İmamoğlu'ndan 'para kasaları' ile gizli toplantı! Toplantı öncesi korumalar kameraları kapattı: O görüntüler ortaya çıktı | Video
İmamoğlu'ndan 'para kasaları' ile gizli toplantı! Toplantı öncesi korumalar kameraları kapattı: O görüntüler ortaya çıktı | Video

İmamoğlu'ndan 'para kasaları' ile gizli toplantı! Toplantı öncesi korumalar kameraları kapattı: O görüntüler ortaya çıktı | Video

25.04.2025 | 14:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması sürerken, davanın bir numaralı sanığı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul'daki Adnan Çebi'ye ait bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce, yakın korumaların görüşme yapılacak otel içindeki alanları gören güvenlik kameraları siyah bantla kapattığı görüntüler ortaya çıktı.

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