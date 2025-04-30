Bakan Kurum’dan Yarısı Bizden paylaşımı: “Devlet vatandaşını yalnız bırakmaz”

"EŞİM ÇOCUKLAR GİBİ AĞLADI"

6,2 büyüklüğündeki depremi yeni evlerinde yaşayan Öztok çifti, riskli konutlarda yaşayanlara Yarısı Bizden Kampanyası'ndan faydalanarak evlerini dönüştürmelerini tavsiye etti. Zehra Öztok, "Bazı kolonlarımızda çatlak vardı, ne kadar sıva da yapsak aynı yerden tekrar çatlıyordu. Depremden de korkuyorduk. Kahramanmaraş depremi olduktan sonra bina sahibimiz 'Ben sizin günahınızı almak istemiyorum. Ne olur ne olmaz bina yıkılabilir yenileyelim' dedi. Biz de Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurup evimizi yeniledik. Eşim eve girince çocuklar gibi sevincinden ağladı" dedi.

"HERKES BU KAMPANYADAN YARARLANSIN"



6,2'lik depremin ardından güvenle yeni evinde oturduğunu ifade eden Zehra Öztok, "Herkes sokaktaydı. Şöyle bir binaya baktım hakikaten sağlam hiçbir şey yoktu. Eski evde oturanların hepsi sokaklardaydı. Bense sağlam evimde oturdum haberleri izliyordum. Devletimiz herkese kolaylık tanıyor. Bakan Murat Kurum, 'Yarısı Bizden kampanyasından yararlanın' diyor. Herkes bu kampanyadan yararlansın" dedi.