CHP’de kriz büyüyor! Özgür Özel’in adaylık çıkışına Mansur Yavaş neden sessiz?

İBB'ye yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturması süreciyle birlikte CHP'deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı kavgası gündemden düşer gibi olsa da Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş cephelerinden gelen yeni açıklamalar ile birlikte yeniden kamuoyunun gündemine girdi. CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılacak ön seçimi kabul etmediğini belirten Mansur Yavaş 'günü geldiğinde karar veririz' mesajını vermiş; İBB'ye operasyon sonrası ise 'Adaylık konusundaki kararımı askıya alıyorum' demişti.
'MANSUR YAVAŞ OLUR'
Ön seçim süreci ile birlikte Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun adı öne çıkarken; diploma iptali ve soruşturmaların ardından ise İmamoğlu'nun safında olan Özgür Özel'den geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklama geldi. Özgür Özel, "Bir tarafsız cumhurbaşkanı seçilir, başbakan olarak yürütmenin başına Ekrem İmamoğlu gelir. O süreçte tarafsız Cumhurbaşkanlığı'na, o sürece katkı sağlayan, milletin gönlüne giren en önemli aktör tarafsız Cumhurbaşkanı olur, bunun adı Mansur Yavaş olur olursa..." dedi.
'YAVAŞ'A İHTİMAL YOK' MESAJI!
Özgür Özel'in dikkat çekici mesajı sonrası ise Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler hem sosyal medyada hem de televizyon kanallarında Özel'in açıklamasına örtülü tepki gösterdi. 'Saraçhane Bülbülü' olarak da anılan gazeteci Şaban Sevinç ise açık açık, "Mansur Yavaş'ın CHP'nin adayı olacağına ihtimal vermiyorum; Eğer Ekrem Bey aday olamazsa alternatif Özgür Özel'dir" dedi.
MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIK SESSİZLİĞİ
Özgür Özel'in bu çıkışı Mansur Yavaş'ı partide tutmaya yönelik olarak yorumlandı. Öyle ki kulislerde Yavaş'ın İYİ Parti ve Zafer Partisi ile dirsek temasında olduğu konuşuluyor.
Bir diğer iddia ise; CHP'nin Mansur Yavaş'ı aday göstermeyeceği İmamoğlu'nun yerine Özgür Özel'in aday olacağı...
Mansur Yavaş'ın adaylık sessizliği! Özgür Özel'in 'Yavaş' stratejisi ne? | Video
'KİMSENİN YEDEĞİ OLMAM' ÇIKIŞI
İşte bu nedenle 'Kimsenin yedeği olmam' diyerek yönetime rest çeken Yavaş'ın yol haritasını hazırladığı ve seçim sürecinde CHP'den kopacağı ifade ediliyor.