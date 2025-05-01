CHP’de kriz büyüyor! Özgür Özel’in adaylık çıkışına Mansur Yavaş neden sessiz?

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIK SESSİZLİĞİ



Özgür Özel'in bu çıkışı Mansur Yavaş'ı partide tutmaya yönelik olarak yorumlandı. Öyle ki kulislerde Yavaş'ın İYİ Parti ve Zafer Partisi ile dirsek temasında olduğu konuşuluyor.

Bir diğer iddia ise; CHP'nin Mansur Yavaş'ı aday göstermeyeceği İmamoğlu'nun yerine Özgür Özel'in aday olacağı...

Mansur Yavaş'ın adaylık sessizliği! Özgür Özel'in 'Yavaş' stratejisi ne? | Video

'KİMSENİN YEDEĞİ OLMAM' ÇIKIŞI

İşte bu nedenle 'Kimsenin yedeği olmam' diyerek yönetime rest çeken Yavaş'ın yol haritasını hazırladığı ve seçim sürecinde CHP'den kopacağı ifade ediliyor.