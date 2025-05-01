Mansur Yavaş'ın adaylık sessizliği! Özgür Özel'in 'Yavaş' stratejisi ne? | Video
CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir programda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu kalması halinde Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olabileceğinin mesajını verdi. Gözlerin çevrildiği Mansur Yavaş ise sessizliğe büründü. Peki Yavaş'ın bu sessizliği ne anlama geliyor? Mansur Yavaş başka partiden aday olabilir mi? İşte ayrıntılar...
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