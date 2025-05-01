İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

İstanbul Valiliği'nin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında aldığı kararla kent genelinde Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ile Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) kutlama yapacağı Kadıköy ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) kutlama yapacağı Kartal'da çok sayıda yol ve meydan, saat 05.00 itibariyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri, valiliğin önceden belirlediği yolların giriş-çıkışlarını demir bariyerlerle kapatırken, Unkapanı-Atatürk Köprüsü ile Galata Köprüsü ve Taksim Meydan'ı kullanmak isteyen yayalar ve sürücüleri ise alternatif güzergahlara yönlendirdi.

TOPLU ULAŞIMDA KISITLAMA

Valilik tarafından alınan önlemler kapsamında bazı metro, metrobüs ve Marmaray duraklarında da seferler durduruldu. M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattında; Vezneciler, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe ve Zincirlikuyu duraklarının tüm giriş-çıkışları kapatıldı. M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında; Gayrettepe durağı, M7 İstoç-Yıldız metro hattında ise Kağıthane ile Yıldız arasındaki tüm duraklar geçici olarak hizmet dışı bırakıldı. Ayrıca metrobüsün Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu durakları ile Marmaray'ın Sirkeci istasyonu da çift yönlü olarak kapatıldı.

UNKAPANI ATATÜRK BULVARI KAPATILDI

Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı da sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı. İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar elektrikli araçları tercih ederken bazı vatandaşlar ise motosiklet ile iş yerlerine ulaşmaya çalıştı.

SARAÇHANE'DE YOĞUN ÖNLEM

Saraçhane Meydanı'ndan Taksim'e çıkan yollar kapatılırken Bozdoğan Kemeri ve çevresine Çevik Kuvvet Ekipleri ve TOMA'lar konuşlandırıldı.

BEŞİKTAŞ BARBAROS BULVARI KAPATILDI

Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı ve bu meydana çıkacak yollarda barikatlar kuruldu. Araç girişlerine izin verilmezken vatandaşlar ise kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra kapalı caddelerden geçebildi.

TAKSİM'E GİRİŞLER DENETLENİYOR

Taksim Meydan'ında geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı'nı kullanmak isteyen vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. Araç girişinin olmadığı bölgede işe gitmek isteyen vatandaşların yürüdüğü görüldü. Taksim'de otellerde kalan turistlerin de araç bulamadığı için valizleriyle yürüyerek alandan ayrıldığı görüldü.

DİSK ÇELENK BIRAKTI

DİSK üyeleri, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı ardından da basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldıktan sonra Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklamalarda bulundu.