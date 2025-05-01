Oyuncu Metin Yıldız CHP’nin ’bant’ skandalını böyle ti’ye aldı: Özgür Özel alay konusu oldu

Ekrem İmamoğlu ve kurduğu kirli çark İBB soruşturmasıyla tek tek ortaya çıkarken, bant skandalı da Türkiye'nin gündemine oturmuş ve büyük tepki çekmişti. CHP Genel Başkanı Özel'in skandalı savunmak için verdiği örneği Oyuncu Metin Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla ti'ye aldı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN KOMİK SAVUNMA!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de İBB'yi ziyarette İmamoğlu'nun kasalarıyla yaptığı otel buluşmasında kamera bantlama skandalını savunmak için "Çorba içerken bakıyorum karşımda kamera bantlı. 'Bu niye bantlı?' diyorum. 'Öyle olması gerekir efendim' diyor, 'Buradan olmadık bir görüntü çıkar ortaya. Üstüne bir şey dökersin... Sosyal medyaya... Bizim görevimiz sizin itibarınızı da korumak.' Dedim, 'Peki.' Aldıkları eğitimin gereği o." ifadelerini kullanmıştı.
Oyuncu Metin Yıldız İBB'nin yolsuzluk soruşturmasında kamera bantlama skandalını "çorba" örneğiyle savunmaya çalışan Özgür Özel'i çektiği video ile tiye aldı.
Oyuncu Metin Yıldız CHP'nin 'bant' skandalını böyle ti'ye aldı: Özgür Özel'e bomba gönderme! | Video
CHP'NİN 'BANT' SKANDALI!
Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, mal varlığına tedbir konulan Hüseyin Köksal'la Beşiktaş'taki bir otelde 6 Mart'ta yaptığı "acil" kodlu gizli toplantının görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Görüntülerde, görüşme öncesi giriş katı gören kameraları bantla kapatan görevlilerin alanı farkı açılardan gören kameraları da peçeteyle kapattığı görülmüştü.
Kameraların bant ve peçeteyle karartıldığı oteldeki görüşmede İmamoğlu ile gizli kasası olduğu ileri sürülen Köksal'ın, mal varlığına tedbir konulmasını değerlendirdikleri düşünülüyor.