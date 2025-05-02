CHP’nin şoförünün skandalı tepki çekmişti: EGM’den açıklama: Aracı bir silah gibi kullandı

23 Nisan'da eski Meclis binasına gitmek üzere yola çıkan CHP otobüsünün şoförü G.G., polisin "dur" ihtarına uymayarak aracı görevli memurların üzerine sürdü. Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da skandala ilişkin yeni açıklama yaptı.

EGM şu ifadelere yer verdi:

ARACI SİLAH GİBİ KULLANDI!

"Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağı kararına rağmen, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü bir partinin ses ve yayın otobüsü, "girişinin ve bulunmasının yasak olduğu" Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalışmıştır.

Sürücü, görevli polis memurumuzun "dur" ihtarına uymamış; aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur.

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Emniyet Genel Müdürlüğümüzce söz konusu aracı kullanan G.G. isimli şahıs hakkında "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BAKAN YERLİKAYA: KAMU DÜZENİNE TEHDİT

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından, "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir.Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır. Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır." dedi.

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