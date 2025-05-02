İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk soruşturmasında her geçen gün yeni bir skandal ortaya çıkarken, yapılan açıklamalar ise dikkat çekiyor..İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra otellerde yaptığı görüşmelere ilişkin videolar ortaya çıktı. Yapılan görüşmelere çantayla gelen İmamoğlu, korumaları aracılığıyla ise kameralara bant yapıştırdı.
İmamoğlu'nun "bant" olayını aklamaya çalışan Özgür Özel'in yaptığı açıklama ise büyük tepkilere neden oldu
ÖZGÜR ÖZEL'DEN BANT AÇIKLAMASI
Geçtiğimiz günlerde Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek çalışanlar ile bir araya gelen Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"BURADAN OLMADIK GÖRÜNTÜ ÇIKAR, ÜZERİNİZE BİR ŞEY DÖKÜLÜR DİYE"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, kameraların neden bantlandığını şu ifadelerle açıkladı:
Çorbayı içerken bakıyorum karşıdan kamera bantlı. 'Bu niye bantlı?' diyorum. 'Öyle olması gerekiyor efendim' diyor korumalar.. 'Buradan olmadık görüntü çıkar, üzerinize bir şey dökülür falan, sosyal medya' dediler.. 'Bizim görevimiz sizin irtibatınızı korumak' diyorlar, peki..
"İNSANLARIN AKLIYLA ALAY EDİYORLAR"
Özgür Özel'in akılalmaz savunması sosyal medyada da büyük tepki topladı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu; "İnsanın aklıyla alay etmenin ötesine geçmez. Başka husus da Emniyet Mensuplarına bu yönde eğitim verildiğine ilişkin açıklaması da tam bir garabet" dedi.
İnsanların aklıyla alay ediyorlar! Özgür Özel'den akılalmaz açıklama:""Üzerimize çorba dökülür diye…" | Video
Müderrisoğlu şu ifadelere yer verdi:
Çorba açıklaması tarihe geçecek başlık olmuş. Konunun bu kadar basite indirgenmesi sulandırılması kabul edilebilir husus değil.
Emniyet mensuplarına bu yönde eğitim verildiğine ilişkin açıklaması tam bir garabet. İçişleri Bakanı Yerlikaya bu hususa çok net açıklama getirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarında da müfredatında bu anlamda 5268 koruma görevi ifa eden polise bu yönde eğitim verilmediği bildirildi. Dolayısıyla Sayın Özel mızrağın çuvala sığmadığının farkında. Minareyi çalan kılıfına uydurur durumuna geçmiş gibi...