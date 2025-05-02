İnsanların aklıyla alay ediyorlar! Özgür Özel’den akılalmaz açıklama: “Üzerimize çorba dökülür diye…”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk soruşturmasında her geçen gün yeni bir skandal ortaya çıkarken, yapılan açıklamalar ise dikkat çekiyor..İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra otellerde yaptığı görüşmelere ilişkin videolar ortaya çıktı. Yapılan görüşmelere çantayla gelen İmamoğlu, korumaları aracılığıyla ise kameralara bant yapıştırdı.

İmamoğlu'nun "bant" olayını aklamaya çalışan Özgür Özel'in yaptığı açıklama ise büyük tepkilere neden oldu