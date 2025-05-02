Video Haber İnsanların aklıyla alay ediyorlar! Özgür Özel’den akılalmaz açıklama: "Üzerimize çorba dökülür diye…" | Video
İnsanların aklıyla alay ediyorlar! Özgür Özel’den akılalmaz açıklama:

İnsanların aklıyla alay ediyorlar! Özgür Özel’den akılalmaz açıklama: "Üzerimize çorba dökülür diye…" | Video

02.05.2025 | 10:55

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun 46 kere gittiği Le Meridien Otel'in kameralarının bantlanmasını, verdiği 'çorba' örneğiyle savundu. Özel’in akılalmaz açıklaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Konuya ilişkin A Haber ekranlarında Özel’in açıklamalarına tepki gösteren Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu; "İnsanın aklıyla alay etmenin ötesine geçmez. Emniyet Mensuplarına bu yönde eğitim verildiğine ilişkin açıklaması da tam bir garabet. Sayın Özel mızrağın çuvala sığmadığının farkında, ‘minareyi çalan kılıfına uydurur’ durumuna geçmiş gibi.” dedi.

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