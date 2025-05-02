Başkan Erdoğan: Türkiye enerji denkleminde stratejik yerde

"TÜRKİYE ENERJİ DENKLEMİNDE STRATEJİK YERDE..."

Geçiş güzergahı olarak arz ve tedarik güvenliğine önemli katkılar yapan bir ülkeyiz. Türkiye'nin enerji güvenliği tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir meseledir. Enerji politikalarımız hep bu açıdan yaklaştık. Türkiye'yi küresel enerjinin güvenli limanı haline getirmek için son dönemde çok önemli atılımlar yaptık. Milli Enerji ve Maden Politikalarımızın hedefi bellidir. Enerji ve Madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak, Karadeniz ve Gabar'daki doğal gaz ve petrol keşifleri ile bu alanda şeytanın bacağını kırdık. Türkiye enerji denkleminde stratejik yerde...

Şimdi bu başarıları yeni bir aşamaya taşıdık. Türkiye'yi bu alanda küresel bir aktör haline getireceğiz. Gabar'da günlük üretim 81 bin varili geçti. Mevcut keşif alanlarında saha geliştirme alanlarındaki faaliyetlerimize 3 binden fazla personel ile devam ediyoruz.

Enerjide de hedeflerimize koşarak ilerleyeceğiz. Yurt dışındaki petrol sahalarımızda da yaklaşık 40 bin varillik üretimimizi sürdürüyoruz. Sakarya gaz Sahası'nde birinci fazı başarıyla tamamladık. Ülkemizdeki 4 milyonu aşkın hanenin doğal gaz ihtiyacı buradan sağlanıyor.