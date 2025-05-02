Başkan Erdoğan İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu: "Türkiye enerji denkleminde stratejik yerde" | Video

Başkan Erdoğan, Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür eden Başkan Erdoğan, önemli meselelerin ele alınacağı zirvenin isabetli olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin enerji denkleminde stratejik bir konumda olduğunu belirterek "Türkiye'yi bu alanda küresel bir aktör haline getireceğiz." dedi. Akkuyu'dan ilk elektriğin yıl sonunda verileceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "2028'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tam kapasite çalışmasını öngörüyoruz." dedi.