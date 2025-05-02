Yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hizmete giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırlarında yer alan yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni açacak. 2021'de başlanan yapım süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ tarafından gerçekleştirildi. Külliye, 4.5 milyar liralık maliyetle Lefkoşa'da 639 bin 475 metrekare alanda inşa edildi. İçinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Cumhuriyet Meclisi, Millet Bahçesi ve Yüksek Mahkeme Binası bulunan külliye, KKTC'nin yeni yönetim merkezi olacak. Ayrıca, millet bahçesi, cami, spor sahaları ve kütüphane gibi çeşitli alanlar da projeye dahil edildi.