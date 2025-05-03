Başkan Erdoğan: Türkiye ile KKTC kader ortağıdır

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"SIRADAN BİR AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRMİYORUZ"

"Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz. Bu tarihi ana tanıklık eden siz kıymetli kardeşlerime sefalar getirdiniz diyorum. Bugün burada sıradan bir açılış töreni gerçekleştirmiyoruz. Cumhuriyet Yerleşkesi projemiz Kuzey Kıbrıs'ın gurur kaynaklarından biridir.