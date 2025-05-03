Başkan Erdoğan: Türkiye ile KKTC kader ortağıdır

Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Bu eser, Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Yerleşkenin Kıbrıs Türkünü daha da ileriye taşıyacak kararlara ev sahipliği yapacağına inanıyoruz. İhtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızdayız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"SIRADAN BİR AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRMİYORUZ"
"Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz. Bu tarihi ana tanıklık eden siz kıymetli kardeşlerime sefalar getirdiniz diyorum. Bugün burada sıradan bir açılış töreni gerçekleştirmiyoruz. Cumhuriyet Yerleşkesi projemiz Kuzey Kıbrıs'ın gurur kaynaklarından biridir.
2022 yılında 639 bin 475 metrekarelik bir alanda Cumhurbaşkanlığı Binasına, Cumhuriyet Meclisine, Yüksek Mahkemeye ve millet bahçesine ev sahipliği yapacak.
"TÜRKİYE İLE KKTC KADER ORTAĞIDIR"
Bu eser, Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında var olma iradesinin tezahürüdür. Kader ortaklığımızın da bir göstergesidir.
Yerleşkenin Kıbrıs Türkünü daha da ileriye taşıyacak kararlara ev sahipliği yapacağına inanıyoruz. İhtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızdayız.
"BAŞARILI OLAMAYACAKLAR"
Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır. Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü sürdüreceğiz."