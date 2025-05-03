Başkan Erdoğan: "Türkiye ile KKTC kader ortağıdır" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nin Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında var olma iradesinin tezahürüdür. Kader ortaklığımızın da bir göstergesidir." dedi.
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